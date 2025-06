Eixo começa a implantar acostamentos em Itapuí

A Eixo SP iniciou a implantação de acostamentos e de sistema de drenagem superficial e subterrânea em toda a extensão da rodovia SPA 195/225, que liga Itapuí (44 quilômetros de Bauru) à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em um total de 14 quilômetros.

As melhorias, segundo a concessionária, são uma reivindicação antiga dos moradores e trarão benefícios à segurança viária no acesso, oferecendo áreas de escape e maior tranquilidade em situações emergenciais.

Segundo a Eixo SP, as intervenções, que serão realizadas em etapas, permitirão melhor escoamento das águas pluviais, prevenindo alagamentos no trecho e aumentando a durabilidade do pavimento.