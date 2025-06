Marginal da Castelinho é liberada no sentido Itatinga

A Rodovias do Tietê, concessionária responsável pela administração do corredor leste da rodovia Marechal Rondon, liberou a nova marginal localizada na pista sul da rodovia João Hipólito Martins (SP-209), conhecida como Castelinho, no sentido Itatinga, no trecho de Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

A via, entregue neste sábado (31), possui 2,1 quilômetros de extensão, entre o km 21 100 e o km 19, e, de acordo com a concessionária, tem como principal objetivo segregar o tráfego local do tráfego de longa distância. Ela integra as obras do chamado Complexo Botucatu, que estão em andamento na região.

"A medida proporciona mais segurança e fluidez aos motoristas que circulam pela região, que concentra grande volume de veículos devido à proximidade com o entroncamento da rodovia Marechal Rondon (SP-300) e à presença de polos geradores de tráfego, como o Shopping Botucatu", ressalta, em nota.