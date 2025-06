Bauru leva medalhas no Open de Aspirante

A Associação Caminaga representou Bauru neste sábado (31) no Open Ajinomoto de Aspirantes, em São Paulo, com nove atletas e conquistou três medalhas, sendo duas de prata, com Vallentina Victória Martins de Oliveira, na categoria Sub-11 Super Ligeiro, e com Sofia Rocha Justo Fioretto, na categoria Sub-13 Meio Pesado, e uma de bronze, com Esther Emanoely Silva, na categoria Sub-11 Extra Pesado.

As atletas Vallentina e Sofia garantiram vaga na fase final do Paulista que acontece no final do ano. A competição teve atletas de todo o estado de São Paulo, e foi organizada pela Federação Paulista de Judô. A Caminaga tem o apoio da Semel.