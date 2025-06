Top 10 mundial, Daniel Mola vence 1ª etapa do Beach Tennis

Sexto do mundo, Daniel Mola foi campeão ao lado de Andrey Moraes. Jundiaí recebe a 9ª etapa a partir do dia 19

Número seis do mundo, Daniel Mola conquistou, neste domingo, o título da oitava etapa do Circuito Beach Tennis, etapa inaugural em Bauru realizada no tradicional Bauru Tênis Clube que teve cerca de 400 atletas.

Mola foi campeão ao lado de Andrey Moraes superando na final a dupla de Felipe Vallin e Mateus Pulini por 6/4 6/2. Mola fatura o segundo troféu seguido após a conquista da etapa do CT Lucas Sousa em Campinas.