PL que permite a idosos agendar consultas por telefone é aprovado

PROGRAMA AO TEA

A Casa também aprovou um outro projeto, este do vereador Pastor Bira (Podemos), que institui o Programa Municipal de Apoio para Mães de Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Bauru.

Entre as ações previstas pela proposta estão oferecer suporte psicológico contínuo e especializado para as mães e responsáveis; proporcionar grupos de apoio e sessões terapêuticas; fornecer orientação prática sobre como lidar com o cotidiano de cuidado de uma criança com TEA e sobre direitos sociais, benefícios legais e os serviços públicos disponíveis, etc.