Parecer pede rejeição de contas de Estela de 2022

Parecer da Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) pede a rejeição das contas de campanha de 2022 da então candidata a deputada estadual Estela Almagro (PT), atual vereadora de Bauru, além da devolução de R$ 178 mil ao Tesouro Nacional por irregularidades apontadas por órgãos técnicos no balanço apresentado.

O parecer, ratificado pela Procuradoria Regional Eleitoral, data de 26 de maio e é uma das últimas etapas da instrução processual antes de o TRE analisar o caso. Procurada, a assessoria da petista afirmou que vai aguardar a notificação da Corte.

Segundo a Coordenadoria, vinculada à Secretaria da Presidência do TRE-SP, o principal problema está em despesas não comprovadas. De acordo com o parecer, gastos nesse sentido atingem R$ 138 mil do total movimentado na campanha - R$ 391,6 mil.