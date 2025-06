Momento de despedida

Desde 19 de maio por conveniência familiar e com o coração partido deixei minha querida Bauru para viver o restante de meus dias em Barão Geraldo (Campinas), perto do aconchego de duas de minha três filhas.

Saí triste, é claro, porque em Bauru onde cheguei em 1970 e ao lado de seu solidário povo vivi os melhores anos de minha vida, cumpri meus deveres profissionais, procurei servir a cidade e tentei e consegui realizar quase todos os meus sonhos. Não sei se deixarei saudades mas tenho certeza que deixei muitos e queridos amigos, parceiros de inesquecíveis momentos bem vividos e curtidos.

Também deixo com minha filha Renata e sua valorosa equipe a maior realização de minha existência Silva Lopes Advogados Associados, por mim fundado há trinta anos, logo após minha aposentadoria do Ministério Público e isso me deixa muito feliz.