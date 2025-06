Homem é preso pela Polícia Civil por descumprir medida protetiva

Arealva - Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Arealva (41 quilômetros de Bauru), nesta segunda-feira (2), por descumprir uma medida protetiva de urgência concedida pela Justiça em decorrência de violência doméstica, insistindo em manter contato com sua ex-companheira.

Segundo o registro policial, mesmo notificado, o investigado vinha desobedecendo a ordem judicial desde a sua concessão, impedindo que a vítima se desvinculasse emocionalmente dele. A mulher, então, procurou a Delegacia de Arealva e apresentou à polícia as mensagens de texto enviadas a ela pelo ex.

A pedido do delegado Roberto Cabral Medeiros, a Justiça determinou a prisão preventiva do homem, e o mandado foi cumprido nesta segunda por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) da unidade. Ele permaneceu preso, aguardando audiência de custódia.