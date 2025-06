Estudante denuncia ex-colega de escola por perseguição em Bauru

Uma estudante de Bauru registrou boletim de ocorrência (BO) na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), nesta segunda-feira (2), por sentir-se perseguida por um ex-colega de escola. Além de enviar mensagens por redes sociais, ela diz que ele se matriculou na mesma universidade que ela.

A jovem narrou à polícia que frequentava a mesma escola onde o suspeito estudava e que, apesar de o conhecer apenas de vista, ele lhe enviava mensagens com frequência, além de frequentar os lugares onde ela estava.

A vítima disse que, na época, não levou o caso a sério por achar que se tratava de uma "paixão de escola". Porém, segundo ela, no fim de 2023, no dia do seu aniversário, ele voltou a lhe mandar mensagens por uma rede social.