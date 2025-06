LUIZ ALBERTO PEREIRA DA SILVA

06/11/1955 - 31/05/2025. Era casado com MARCILEA BARRETO DA SILVA. Deixa dos filhos ARIANE, LEANDRO e ADRIELEN. Deixa familiares e amigos. Seu corpo foi velado no salão nobre 1 do Memorial Bauru e seu sepultamento foi 01/06/2025, às 16h, no Cemitério do Jardim Redentor, em Bauru.