Homem agride esposa após pedido de divórcio em Bauru

Um homem de 36 anos agrediu a esposa, uma mulher de 43, depois que ela pediu o divórcio. O casal, que mora no Jardim Terra Branca, em Bauru, estava junto havia 11 anos. Ele cuspiu no rosto da vítima, a pressionou contra a porta e a socou no braço, no último dia 26 de maio, conforme consta no boletim de ocorrência (BO). O caso, no entanto, só chegou à Polícia Civil às 9h40 desta segunda-feira (2).

Após o episódio, a mulher deixou a casa onde viviam e alugou um apartamento, onde passou a morar com a filha. Ela relatou à polícia que, ao retornar ao antigo endereço para buscar seus pertences, foi impedida e ameaçada pelo ex-marido.

De acordo com o documento, ele teria dito: “Não vai pegar nada, nem debaixo da minha caveira” e, em seguida: “Eu sei onde você trabalha. Cave um buraco e entre, porque se eu te achar, já sabe, né?”.