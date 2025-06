Damaris diz que pediu votos a Lúcia para quem havia doado cestas

Em depoimento à Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga supostos desvios de bens do Fundo Social da Prefeitura de Bauru, a ex-comissionada do governo municipal Damaris Nunes Pavan disse nesta segunda-feira (2) ter pedido votos para Lúcia Rosim a munícipes para quem havia doado cestas básicas durante a campanha de 2022, quando a mãe de Suéllen, atual secretária de Assistência Social, se candidatou a deputada estadual.

As informações a respeito das doações e posteriores pedidos de voto surgiram a partir de questionamentos do vereador Borgo no momento em que a CEI abriu a reunião a perguntas de demais parlamentares. Damaris teria recebido R$ 3 mil para trabalhar na campanha, mas seu nome não aparece nas prestações de contas apresentadas pela candidatura de Lúcia. O montante, segundo Damaris, foi pago por pix através de uma intermediária chamada Beatriz, que atuava no órgão como comissionada.

Segundo Jeferson Machado, trata-se de uma "acusação vazia" e que "toda a contabilidade de campanha se deu de forma absolutamente regular, conforme inclusive já reconheceu o competente Tribunal Superior Eleitoral". "Os comportamentos apresentados pela sra. Damaris denotam, cada vez mais, o completo desespero de alguém que, movida por maldade, ressentimento e intenção de vingança por ter sido exonerada, não encontra o mínimo amparo na realidade dos fatos para sustentar suas falsas narrativas”, afirma nota do advogado.

Damaris chegou ao Legislativo acompanhada de um advogado, Olavo Pelegrina, e reiterou as informações que já havia denunciado durante coletiva de imprensa há cerca de três semanas e posteriormente à Polícia Civil, que também investiga o caso. Até aqui, a denúncia abarca dois pontos principais. A primeira é que ela levou doações destinadas ao Fundo Social à antiga sede do Ministério Produzindo Esperança (MIP), igreja da família Rosim, a pedido de Lúcia Rosim, na época presidente da instituição.