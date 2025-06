Unidade de Apoio Social da Prefeitura de Bauru é alvo de furto

A fiação elétrica da Unidade de Apoio Social foi furtada na madrugada desta segunda-feira (2), em Bauru. O atendimento ao público no prédio, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e situado na Rua Cussy Júnior, 2-60, no Centro, foi interrompido no início da manhã. A ação criminosa danificou as tampas do medidor e do disjuntor geral.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o cabo principal do padrão de entrada de energia da unidade foi subtraído. Ainda de acordo com a pasta, o Apoio Social ficou sem eletricidade entre 7h e 10h30, quando uma equipe técnica realizou os reparos.

A Secretaria informa que não houve prejuízo em relação aos suplementos armazenados. “Apenas um paciente foi dispensado e remarcado para retorno na terça-feira (3); os demais foram atendidos normalmente”, consta em nota enviada pela assessoria de imprensa.