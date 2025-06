Homem é morto na frente do filho de 12 anos em Bauru

Um homem de 47 anos foi morto a tiros na frente do filho de 12 anos, na tarde deste domingo (2), na quadra 3 da Rua Roberto Misquiati, no bairro Águas Virtuosas, situado às margens da Rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Bauru. O autor, que estava em uma motocicleta de alta cilindrada, segue foragido, conforme consta no boletim de ocorrência (BO).

Segundo o documento, Eduardo Galdino dos Santos foi com o filho liberar a água de um poço para tratar animais. Ambos estavam em um quadriciclo. Em dado momento, dois homens em um Fiat Uno branco pararam para conversar com ele. Cerca de dez minutos depois, um motociclista armado se aproximou, anunciou um assalto e efetuou diversos disparos — todos contra Eduardo, que morreu no local. Ainda de acordo com o registro policial, ele foi atingido por seis a sete tiros.

O caso será investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.