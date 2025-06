Nove cães e um macaco são encontrados mortos no Vale do Igapó

Nove cachorros e um macaco-prego foram encontrados mortos na semana passada em local próximo à Alameda dos Urutaus, no Vale do Igapó, em Bauru. O caso foi denunciado à Polícia Civil pela advogada Thais Viotto, mantenedora do instituto homônimo que atua na defesa dos direitos dos animais.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado na sexta-feira (1), a advogada chegou a encaminhar um dos animais a uma clínica veterinária ­- que constatou a presença de "chumbinho", conhecido veneno utilizado contra animais, no organismo de um deles.

Viotto também afirmou à Polícia ter solicitado as imagens das câmeras de segurança que monitoram trechos do Igapó, mas não havia obtido retorno até registrar a ocorrência.

A princípio os cães viviam na rua, informação ainda a ser confirmada pela advogada. Segundo Viotto, eles foram encontrados próximos a uma lixeira. A suspeita é de que o veneno tenha sido colocado por ali - onde comumente vão animais, como cachorros ou mesmo macacos, em busca de alimento.

Amostras foram encaminhadas a um laboratório em Botactu, que confirmará a verdadeira causa da morte. "É veneno, a gente só precisa saber qual é", lamentou Viotto, que não descarta, segundo informações preliminares, a possibilidade de mais de um produto venenoso ter sido utilizado. "Um verdadeiro absurdo", criticou.