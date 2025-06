Moradores impedem furto em obra no Jardim Marajoara, em Bauru

Um jovem de 25 anos foi preso após tentar furtar as grades da janela de uma casa em construção no bairro Jardim Marajoara, em Bauru. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (1), por volta das 3h.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), um vigilante noturno avistou uma janela do imóvel em construção aberta. Ao lado, havia uma sacola com os itens do furto. O homem acionou o proprietário, mas percebeu que o suspeito tentava fugir pulando muros de residências vizinhas.

Moradores do bairro conseguiram impedir a fuga e entregaram o jovem ao vigilante. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito, que aguarda audiência de custódia.