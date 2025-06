Projeto 'A diversidade de todos nós' e outros 4 são premiados

A Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design (Faac) da Unesp de Bauru faturou seis prêmios no 28º Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste (Intercom Sudeste 2025), que aconteceu de 15 a 17 de maio, na PUC Campinas. As premiações ocorreram nas categorias jornalismo, rádio, TV e internet (RTVI) e relações públicas (RP). De acordo com as regras do Expocom, que integra o Intercom, os trabalhos vencedores na fase Sudeste vão concorrer a novas premiações, na fase Nacional, em setembro, com os laureados nas etapas Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Em jornalismo, o projeto de extensão "A diversidade de todos nós", idealizado e coordenado pela docente Vivianne Lindsay Cardoso, foi o grande vencedor da edição do Expocom, com duas premiações: nas categorias Produção Transdisciplinar e Projeto de Extensão. A diversidade de todos nós foi aprovado em 2023 pela Pró-reitoria de Extensão Universitária e Cultura (Proec), no âmbito da primeira edição do edital Vamos Transformar o Mundo.

O projeto trabalha processos de sensibilização e conscientização sobre a diversidade cultural - gênero, sexualidade, religião, neurodivergências. Em 2024, a equipe envolvida no projeto produziu três produtos: Manual de gênero e sexualidade, o videocast Diversidade na tela, além de rodas de conversas.