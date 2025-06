É impossível ser feliz sozinho?

"Todas essas intervenções funcionam porque aumentam a sensação de conexão com os outros", afirmou Lyubomirsky ao The New York Times.

Mesmo interações sociais breves, como conversar com um estranho no transporte público ou na fila do supermercado, podem melhorar o humor. Estudos conduzidos na Universidade de Chicago mostraram que as pessoas tendem a subestimar os benefícios dessas trocas, mas, na prática, elas promovem um aumento real de felicidade. O obstáculo maior, segundo os pesquisadores, está na relutância das pessoas em iniciar o contato. Outro estudo recente, liderado pela psicóloga Julia Rohrer, do Instituto Max Planck, demonstrou que pessoas que definem metas sociais - como passar mais tempo com amigos e familiares - apresentam maiores aumentos em satisfação com a vida do que aquelas com objetivos exclusivamente profissionais ou financeiros.

Ou seja, buscar conexões humanas não só faz bem, como também é uma escolha consciente e eficaz para viver melhor. A própria forma como nos comunicamos também influencia na qualidade dessas conexões. Lyubomirsky descobriu que interações por voz ou vídeo são muito mais eficazes para promover bem-estar.