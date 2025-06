Dieta rica em gordura ataca a imunidade

Uma alimentação rica em gordura prejudica o funcionamento do sistema imunológico. É o que aponta um novo estudo realizado nos Estados Unidos e publicado na revista científica The Journal of Immunology. Segundo os pesquisadores, esse tipo de dieta impacta diretamente os neutrófilos, uma das primeiras células imunológicas a responder a bactérias ou vírus.

Para o estudo, os cientistas observaram camundongos machos que foram alimentados com uma dieta rica em gordura (HFD). Os pesquisadores constataram, então, que esses animais tinham neutrófilos com marcadores considerados negativos.

A gordura em excesso prejudicou a capacidade dos neutrófilos da medula óssea de armazenar e liberar TNF-alfa, um sinal imunológico essencial para regular a inflamação. Quando os neutrófilos foram expostos à Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria que pode causar pneumonia, eles apresentaram uma capacidade reduzida de ingerir e matar bactérias. Ou seja, tiveram sua função comprometida.