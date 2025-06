São Paulo Jurássico

O Zooparque Itatiba é considerado o maior zoológico particular do Brasil e contém o maior museu de História Natural da América Latina, com exposições permanentes. Nele, o visitante encontrará esqueletos de dinossauros brasileiros, réplicas de mamutes em tamanho natural e outros temas da origem da vida na Terra. Fica na rodovia D. Pedro I, km 95,5, no Paraíso das Aves.

MARÍLIA

O Museu de Paleontologia de Marília é o segundo do interior com exposição permanente de fósseis do período Cretáceo (entre 65 e 80 milhões de anos). Nele, há fósseis como o do Titanossauro (descoberto em 2009 e um dos mais completos encontrados no País), de crocodilos, tartarugas e outros animais visitados anualmente por milhares de alunos e turistas do Brasil e do Exterior. Fica na venida Sampaio Vidal, 245 com avenida Rio Branco.