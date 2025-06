'Corujas são criaturas selvagens e pets terríveis'

Se Percy é o indivíduo favorito de Ackerman, sua espécie predileta é outra: a coruja-buraqueira. Por duas semanas, a autora, que tem duas filhas morando no Brasil, esteve em Maringá, no Paraná, observando-as de perto. "Esses pássaros têm muita personalidade, são muito cacarejantes e engraçados, e têm hábitos maravilhosos", resume. "As buraqueiras são notáveis porque nidificam no subsolo. E, em Maringá, elas nidificam em terrenos baldios nos subúrbios, em lugares barulhentos e cheios de pessoas. Elas criam seus filhotes nesses ambientes urbanos e são altamente adaptáveis", conta a autora. "Há lugares em que elas ainda são temidas. No Nepal, por exemplo, as corujas são perseguidas e mortas por serem consideradas presságio de doença e morte. Lá há profissionais organizando festivais e feiras para educar as pessoas sobre a natureza destas aves e desfazer esses mitos e medos."

'Harry Potter' a transformou em pet

Na contramão dos detratores de corujas, Ackerman diz que os amantes das aves recentemente se sentiram autorizados a adotá-las como animais de estimação, especialmente depois da publicação dos livros da saga "Harry Potter", de J. K. Rowling. Segundo Ackerman, esse "efeito colateral" da obra de J. K. se concentra no sul da Ásia, na Indonésia e no Reino Unido, berço do bruxo tutor de Edwiges. "Corujas são criaturas selvagens e são pets terríveis", resume Ackerman. "Elas precisam estar na natureza, mas esse mercado está ativo e as pessoas ainda as querem em suas casas. Isso acontece até que descobrem que é um pesadelo lidar com elas. Elas comem carne crua, são barulhentas à noite, fazem cocô em tudo e têm garras afiadas."

A curiosidade - e o amor - pelas aves têm múltiplas camadas. Houve, desde a pandemia, uma "explosão de interesse" nesses animais, e isso é razão para celebrar. "Acho que há uma guinada geral em direção à natureza porque estamos tão imersos no mundo eletrônico e no virtual que acho que as pessoas realmente querem se afastar disso e se voltar para o mundo natural."