Evento regional de municípios será em Jaú

Jaú - Jaú (47 quilômetros de Bauru) recebe nesta segunda (2) e terça (3) o 3º Encontro Regional de Municípios, organizado pelo Consórcio Intermunicipal dos Vales dos Rios Tietê-Paraná (CITP), com apoio da Prefeitura de Jaú. O evento será realizado no Gaben Hotel, na avenida Totó Pacheco, 1825, ao lado do Shopping Território do Calçado.

Com participação de representantes das regionais de Araraquara, Bauru e Piracicaba, o encontro deve reunir prefeitos, vereadores, secretários municipais, dirigentes de consórcios, pesquisadores e representantes dos governos estadual e federal.

O evento contará com convidados especiais que estarão presentes em painéis, palestras e debates com o tema central: “Soluções para os Munícipios através de arranjos regionalizados - A alternativa mais eficiente e econômica”.