Briga por ciúmes termina em facada no pescoço em Botucatu

Policiais militares de Botucatu foram acionados pelo Hospital das Clínicas da Unesp após a entrada de um paciente em estado grave no pronto-socorro com sinais de violência causados por faca. O homem, de 60 anos, foi imediatamente submetido a procedimento cirúrgico, sem possibilidade de prestar depoimento no momento.

Os ferimentos teriam surgido após discussão entre o homem e sua companheira, segundo o filho da vítima. Os dois, de acordo com boletim de ocorrência (BO), haviam se desentendido momentos antes da agressão. A mulher, após contato com policiais, chegou a ser levada ao pronto-socorro. Mas nenhuma lesão foi constatada. Em seguida, ela foi conduzida à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Com a autorização do médico responsável pela UTI e da própria vítima, a polícia colheu um breve relato em vídeo ainda no hospital. O homem afirmou que foi atacado com uma faca por sua companheira durante uma crise de ciúmes. A facada teria atingido a região do pescoço.