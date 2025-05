João Fonseca perde para Draper e dá adeus a Roland Garros

O brasileiro João Fonseca se despediu, na manhã deste sábado (31), do torneio de Roland Garros. Ele não conseguiu passar pelo britânico Jack Draper, 5° cabeça de chave e número cinco do mundo, e perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2. Draper pegará o vencedor do jogo entre Alexander Bublik e Henrique Rocha.

Fonseca demonstrou desgaste após o grande esforço físico que teve na vitória contra o francês Pierre-Hugues Herbet, pela segunda rodada. O brasileiro não conseguiu impor seu ritmo contra Draper em quase 2 horas de partida. Ao longo do confronto, ele sofreu principalmente com o saque do rival.

Após um 6 a 2 com certa tranquilidade no primeiro set, Draper teve um pouco mais de dificuldade na segunda parte do confronto, quando João chegou a quebrar o serviço do rival e fazer frente na quadra. Mas o britânico voltou a acelerar o jogo e venceu por 6 a 4.