Circuito Acesso Popular com nomes de peso neste domingo

Com programação gratuita, o evento reúne expressões artísticas que fortalecem a cultura urbana e popular, informam os organizadores. De acordo com eles, o Circuito é uma junção de três projetos realizados pelo Acesso Popular: Rap Hour, Projeto Ensaio e Uma Tarde no Museu.

O Instituto Acesso Popular realizada, neste domingo (1), mais uma edição do Circuito Acesso Popular de Arte e Cultura, que acontece a partir das 14h, no Parque Vitória Régia, em Bauru.

Além de música, o evento também promove a ocupação dos espaços públicos com arte, representatividade e encontros entre diferentes linguagens culturais e gerações, acrescentam os organizadores.

O Circuito ACESSO Popular é uma realização do Instituto Acesso Popular, com apoio do Governo Federal (Lei Paulo Gustavo), Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de SP, Prefeitura Municipal de Bauru, além do apoio institucional da Deputada Estadual Beth Sahão e da Vereadora Estela Almagro.

Serviço

O Parque Vitória Régia fica na avenida Nações Unidas, 25-25.