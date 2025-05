Empresa de Bauru estreia com 1º leilão de franquias do Brasil

A empresa bauruense E-Lance fará o primeiro leilão de franquias do Brasil no dia 19 de julho, que acontecerá no site da empresa. A iniciativa inédita será transmitida ao vivo para que investidores de todo país e do exterior consigam participar, segundo o CEO Jerônimo Pompeu de Souza. Em entrevista ao JC, Jerônimo explicou que o leilão de franquias propõe um modelo inovador de expansão para redes franqueadoras.

Por meio de um leilão público, unidades franqueadas de diversos segmentos serão oferecidas a potenciais empreendedores, que poderão apresentar propostas diretamente no evento. "Vamos ajudar as empresas a venderem as suas franquias novas em disputas de leilão. Assim, fica com a unidade quem pagar mais. Qualquer franqueadora que quiser expandir sua rede pode entrar em contato conosco e indicar as cidades desejadas", destaca o CEO.

Jerônimo também explica que o método utilizado é descontar os valores das taxas das franquias ao propor ofertas que despertem interesses dos compradores. "A aprovação de cada lance caberá exclusivamente à franqueadora, garantindo total controle e segurança na operação", pontua. Além disso, a própria E-Lance também oferta unidades para quem quer atuar como leiloeiro. "Interessados receberão nosso suporte técnico, marketing, conhecimento e estrutura jurídica integrada", afirma.