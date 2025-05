2 militares e ufólogos

Escancaremos aqui as sagas de: 1) Marina Popovich; 2) Pavel Po-povich. Marina Popovich, em 1947, aprendeu a pilotar um pequeno avião monomotor civil aos 16 anos. Mulheres eram proibidas de serem pilotos militares. Mas com autorização especial do marechal Kliment Voroshilov, ela cursou uma escola de pilotos aviadores.

Em 1961 ela graduou-se como tenente-aviador. Aos 33 anos de serviço militar ela aposentou-se como coronel-aviador. Em 1991, publicou o livro: "Ufos - Glasnost", onde relatou experiência como piloto de caça Mig-21. Ela viu 4 ufos em datas diferentes. 1 ufo de cada vez. Agregou também mais de 3 mil casos narrados por pilotos civis e militares.

Ela afirma em seu livro que : "... há outras civilizações tão ou mais avançadas do que a Terra . Sou pessoa experiente. Não acredito em mistificações . Estou habituada, como piloto de caça, aos fenômenos físicos e analiso cada caso concreto... " Pavel Popovich foi marido de Marina Popovich. Ingressou no exército soviético em 1951. Ingressou na força aérea soviética em 25/12/1954. Graduou-se como tenente-aviador. Seu 1º voo ao espaço sideral foi de 12 a 15/8/1962 na "Vostok 4". Foi engenheiro de voo na "Soyuz 14". Aposentou-se como major-general em 1982.