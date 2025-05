Secretaria de Cultura de Bauru

Agradeço imensamente a confiança depositada em mim, a oportunidade de contribuir para a cultura de nossa cidade, bem como a parceria de todos os colegas. Foi um prazer trabalhar com pessoas tão dedicadas e apaixonadas pela cultura, do Secretário Paulo Campos a todos os demais profissionais que tive a honra em trabalhar nesses anos todos.

Quero aqui expressar minha sincera gratidão e despedida do meu cargo na Secretaria de Cultura, onde estive nos últimos 16 anos. Tenho muito a agradecer por todas as oportunidades e aprendizado que este tempo me proporcionou.

Que a Secretaria de Cultura continue a promover a arte, a cultura e a diversidade cultural de nossa cidade com muito profissionalismo inerentes aos excelentes Agentes Culturais de nossa Cultura bauruense.

Agradeço ainda desde o início onde tive o prazer em ser o Secretário da Sear, no governo do Prefeito Rodrigo Agostinho, passando pelo Prefeito Gazzetta, atual Prefeita Suéllen (todos do Gabinete) e todos os Secretários de Cultura que por lá passaram (de Elson Reis até Paulo Campos) que muito realizaram e realizam pela nossa cultura. Gratidão a todos vocês! Finalizando, não me canso de agradecer, meu muito obrigado a todos e que Deus os abençoe sempre e podem contar sempre também com minha amizade e solidariedade.