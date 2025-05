Lady Driver: app exclusivo para motoristas mulheres chega a Bauru

O Lady Kiddos, por exemplo, permite que as mães programem corridas regulares para filhos de 8 a 16 anos. O Lady Care, por sua, oferece um serviço semelhante, mas voltado para familiares com mais de 60 anos, sempre com motoristas mulheres e garantia de pontualidade.

O Lady Driver, aplicativo de transporte exclusivo para motoristas mulheres, inicia operações oficialmente em Bauru no dia 9 de junho. A iniciativa é liderada pela Dahyana Rocha, embaixadora da Lady Driver em Bauru e seu marido Aurélio Justiniano Rocha Neto. Segundo Aurélio, o projeto chega à cidade já com 70 motoristas cadastradas e quase 3 mil usuárias.

"Queremos oferecer tranquilidade para as mães que precisam que os filhos sejam levados a atividades rotineiras, como a natação e escola por exemplo", destacou Dahyana

A escolha de Bauru para a operação se baseou em dados sobre segurança. "Mais de 95% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio no transporte público. Isso motivou a criação do serviço", afirmou Aurélio. Ele citou ainda iniciativas públicas, como aplicativos para denúncias, que indicam a preocupação crescente com esse tema.

As motoristas interessadas podem se cadastrar baixando o aplicativo Lady Driver Motorista, disponível somente para o Android. São exigidos veículos com até 10 anos de fabricação, além da apresentação de documentos e pessoais e do carro. Com o envio de documentos, a aprovação é rápida. Os responsáveis pelo app fazem uma investigação dos antecedentes antes de aprovar cadastros.