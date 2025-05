CBS Imports lança campanha de Dia dos Namorados com promoções

A CBS Imports, referência em perfumes importados em Bauru e pioneira nas fragrâncias árabes, lançou uma campanha especial para o Dia dos Namorados. A ação oferece descontos de até 20% em produtos selecionados, além de 5% off no restante da loja. Além disso, a CBS vai sortear um jantar especial para um casal sortudo e distribuir um brinde exclusivo para compras acima de determinados valores.

Perfumes árabes e designers (fragrância criada por uma marca de moda ou beleza) participam da promoção, com descontos que variam conforme a marca. O atendimento acontece na loja física e também por WhatsApp e Instagram. A campanha é válida até 12 de junho. Todas as compras podem ser parceladas em até dez vezes sem juros, com exceção das marcas Chanel e Dior.

As vendas são realizadas exclusivamente pela loja física, mas a CBS Imports também atende pedidos via WhatsApp e Instagram. Para participar do sorteio de um jantar com acompanhante no Ravih Rooftop, basta comprar a partir de R$ 199,90. Clientes que optarem por compras a partir de R$ 600 ganham uma garrafa térmica