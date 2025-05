Avaí e Bauru terão assistência jurídica gratuita

Avaí - Entre os dias 2 e 6 de junho, a Defensoria Pública da União (DPU) realiza mutirão itinerante de atendimento em Bauru e em Avaí, inclusive na Terra Indígena de Araribá. A ação faz parte do projeto DPU nas Comunidades, que tem como objetivo oferecer assistência jurídica gratuita à população de baixa renda e populações tradicionais em localidades onde não há unidade da instituição.

Segundo o defensor público federal Fernando de Souza Carvalho, o atendimento inclui orientação relacionada a benefícios assistenciais (BPC/LOAS), aposentadorias, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade, Bolsa Família e seguro-desemprego.

Na terça (3) e quarta (4), as equipes estarão das 9h às 17h nas aldeias Kopenoti, Ekeruá, Nimuendaju e Tereguá, em Avaí. Também no dia 4, haverá atendimento das 9h às 17h na Assistência Social de Avaí, na rua Barão do Rio Branco, 575, Centro. Em Bauru, as ações serão nos dias 2, 5 e 6, no Centro Pop Bauru e Cras IX de Julho.