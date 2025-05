Pedágios da Eixo SP terão reajuste nesta quarta

A partir de 0h de quarta-feira (4), entra em vigor o reajuste anual das tarifas de pedágio em todas as praças sob gestão da Eixo SP. Os valores foram atualizados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou alta de 5,5% entre maio de 2024 e abril de 2025.

Na região, os novos valores serão cobrados na rodovia engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), nos Kms 106,9 (Brotas) e 143,8 (Dois Córregos); na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), no km 199,4, em Jaú; na rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), no km 255,8, em Torrinha; na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), nos kms 370 (Piratininga) e 425,7 (Garça); e na rodovia Lourenço Lozano (SP-293), no km 2, em Cabrália Paulista.

Segundo a concessionária, a revisão anual está prevista no contrato de concessão firmado com o Governo do Estado e busca garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços e a continuidade dos investimentos.