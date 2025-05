Alok usará drones para reflorestar Mata Atlântica

O projeto Floresta Áurea - Mata Atlântica, encabeçado pelo DJ Alok, irá ajudar a restaurar, com o uso de drones, duas áreas no total de quase 12 hectares (120 mil metros quadrados), o equivalente a 12 campos de futebol, nas regiões de Bauru e Botucatu. A ação será executada pela SOS Mata Atlântica, em parceria com Instituto Alok, e marca a edição especial da turnê Áurea do artista, que passa por São Paulo no dia 28 de junho.

"Minha tour traz uma mensagem de urgência planetária para a preservação e recuperação de florestas nativas, unindo conhecimentos tradicionais de plantio e também a utilização de drones - tão presentes em meus shows - para monitoramento da evolução dos plantios e também para semeadura", explica Alok. "Quero contribuir para a restauração de biomas por onde eu levar minha música e convidei as marcas que me patrocinam a estarmos juntos nesta missão, que é de todos".

A iniciativa Floresta Áurea se dá no contexto das ações "Floresta do Futuro", um programa da SOS Mata Atlântica que reúne a sociedade civil organizada, proprietários de terra, iniciativa privada e o poder público para a restauração de áreas com espécies nativas da Mata Atlântica.