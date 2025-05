Amor, superação e ética balizam 'Vidas Entrelaçadas'

Amor, superação e ética são os pilares da coletânea de 12 contos escrita pelo engenheiro pirajuiense Thiers Osório Alvarez de Barros, de 71 anos, que lançou a obra no dia 1 deste mês. Intitulada 'Vidas Entrelaçadas', esta é sua segunda publicação. A primeira, 'O Brasileiro', foi lançada em dezembro de 2024.

Em entrevista ao JC, Barros revelou que os personagens do livro mais recente são pessoas comuns, moldadas pelas circunstâncias e transformadas por suas escolhas. Embora fictícias, segundo o autor, algumas narrativas são baseadas em fatos reais e inspiradas em suas experiências de juventude. "Uma delas conta a história de uma família de imigrantes que veio ao Brasil, se estabeleceu no interior de São Paulo, mas foi à Capital em busca de melhores condições de vida durante a década de 1950", explica.

Outro conto, destaca Barros, surgiu da leitura de uma notícia no jornal. "O texto falava sobre explosão solar. Então pensei: e se isso realmente acontecesse? Pesquisei sobre o assunto e descobri que há um buraco na atmosfera próximo ao Brasil. Daí nasceu mais uma história", conta. A coletânea levou aproximadamente seis meses para ser escrita, afirma o autor. "O objetivo do trabalho vai além de entreter: busca provocar reflexões e oferecer novas perspectivas aos leitores", conclui. "Vidas Entrelaçadas" é destinado ao público a partir dos 15 anos e está disponível para compra na Amazon e no Clube de Autores.