'Meu amigo Stitch': Clubinho Boulevard temático será neste sábado

Em parceria com a Turma Brinka+, as crianças poderão soltar a criatividade durante a oficina recreativa, personalizando o boneco do querido personagem Stitch.

"Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer". Muito conhecida pelo público infantil e adulto, essa frase é o tema central do filme "Lilo & Stitch", que reforça a importância da família e da aceitação das diferenças. Neste sábado (31), o "Clubinho Boulevard - Lilo & Stitch", realizado pelo Boulevard Shopping, administrado pela ALLOS - mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras do Brasil -, traz como temática a estreia do live action.

As vagas são limitadas e a entrada é gratuita e solidária, mediante a doação de uma peça de agasalho, que será encaminhada ao Fundo Social de Solidariedade de Bauru, como parte da Campanha do Agasalho 2025.

A gerente de marketing do Boulevard Shopping, Bruna Evangelista, destaca que o “Clubinho Boulevard” é um momento divertido, com espaço para as crianças soltarem a imaginação e estimularem a criatividade. "Com o lançamento do filme 'Lilo & Stitch', a programação deste sábado foi pensada com muito carinho, para aproximar os pequenos à vivência do filme", explica.

Programação

Sábado - Das 14h às 18h - Oficina para montar e personalizar o boneco Stitch.

Serviço