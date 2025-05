Teatro de Bauru recebe Odilon Wagner e Vera Fischer

"O palco vai brilhar e, agora, com uma estrutura muito mais preparada para o uso dos artistas e confortável para abrigar o público", destaca o produtor cultural Wagner Ferreira, da Ferreira Eventos Culturais, empresa bauruense responsável por trazer as peças aclamadas pelo público. A expectativa é de assentos lotados para as duas peças, que têm 90 minutos de duração e classificação indicativa de 14 anos, segundo o produtor. Para ele, a retomada do circuito nacional representa um marco ao setor cultural do município. "A reforma trouxe Bauru de volta à rota desses grandes artistas, que sempre nos veem como destino. O motivo disso é o nosso público sempre aquecido", acrescenta.

Reaberto há cerca de um mês após quase cinco anos de portas fechadas, o Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', em Bauru, voltou ao circuito nacional. O espaço receberá nomes de peso como Odilon Wagner e Marcelo Airoldi, que protagonizam o espetáculo "A Última Sessão de Freud", previsto para estrear no palco local no próximo sábado (7), com reapresentação no domingo (8). Já na semana seguinte desembarcam na cidade Vera Fischer, Leonardo Franco e Vitor Thiré para apresentar a comédia "O Casal Mais Sexy da América", agendada para 13 de junho, sexta-feira.

Dirigido por Elias Andreato e estrelado por Odilon Wagner (indicado ao Prêmio Shell e Prêmio APCA e Prêmio Bibi Ferreira por este trabalho) e Marcelo Airoldi, o espetáculo narra um encontro entre Sigmund Freud e o C.S. Lewis. Os dois intelectuais influenciaram o pensamento científico filosófico da sociedade do século 20. No gabinete de Freud, o pai da psicanálise e o escritor, poeta e crítico literário conversam sobre a existência de Deus. Mas o embate verbal se expande também para assuntos como o sentido da vida, natureza humana, sexo e as relações. O tom da peça é de humor, sagacidade e resgate da escuta como ponto de partida para uma boa conversa. A apresentação de sábado será às 20h e, no domingo (8), às 17h.

O CASAL MAIS SEXY DA AMÉRICA

Estrelada por Vera Fischer, Leonardo Franco e Vitor Thiré, escrita por Ken Levine e dirigida pelo premiado Tadeu Aguiar, a peça é uma comédia inédita no Brasil. Divertida e inteligente, trata do reencontro, depois de 3 décadas, de dois astros de TV, que, por muito tempo, foram considerados "o casal mais sexy da América" e que brilhavam numa série das mais populares da televisão. Casados com pessoas diferentes enquanto protagonizavam os episódios, os dois tiveram que reprimir o amor que sentiam um pelo outro, mas, agora, estão sozinhos, solteiros e absolutamente inseguros, frente a frente, em um quarto de hotel, onde, por várias vezes são interrompidos pelas divertidas entradas do Boy do Hotel (Vitor Thiré) que os obriga a encarar a atualidade. A peça poderá ser conferida no 13 de junho, sexta-feira, às 19h30.