Arraiá Aéreo contará com 30 aviões, 30 atrações e 30 shows

EXPOSIÇÕES

No solo, dezenas de atrações esperam o público. Estarão presentes a Polícia Militar com o 4º Batalhão de Caçadores, canil, a cavalaria, a Ambiental, o 13º Baep, exposição estática de viaturas, do helicóptero Águia e viaturas históricas, além do Corpo de Bombeiros. Também estará presente a Polícia Rodoviária Federal com o Helicóptero Koala AW119, viaturas, equipamentos operacionais do policiamento rodoviário, assim como a Polícia Civil, representado pelo Deinter-4, com viaturas e equipamentos diário, por exemplo.

Já a Força Aérea Brasileira participará do evento por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), com o moderno simulador de controle de tráfego aéreo; com os cadetes da AFA, da Escola Especialistas da Aeronáutica, demonstração estática das aeronaves T-25 Universal, T-27 Tucano e Embraer A-29 Super Tucano.