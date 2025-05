Natural de Chicago (EUA), o agostiniano Robert Francis Prévost tornou-se bispo em Chiclayo (Peru). Ele tem dupla-nacionalidade, portanto, Leão XIV é, ao mesmo tempo, o primeiro papa norteamericano e o segundo papa sulamericano. E, se é de nacionalidade que estamos falando, só gregos e troianos não foram contemplados, mas franceses, italianos e espanhóis podem se orgulhar de serem conterrâneos dos ancestrais do novo papa!

O carisma agostiniano é expressado pelo amor a Deus, pela convivência comunitária e pela defesa dos direitos humanos. Em toda a América Latina, agostinianos marcaram forte posição na luta contra as ditaduras militares e foram alvo de perseguições horríveis nesse período. Prévost é considerado tímido pelos que o conhecem, em contraposição à personalidade expansiva, comunicação bem humorada, e por vezes sarcástica, do Papa Francisco. Talvez nisso esteja a confirmação do ditado que diz: depois de um papa gordo, vem um papa magro. O nome Leão XIV expressa o que o papado de Prévost pretende adotar como marca. É uma referência ao último papa a adotar este nome, Leão XIII, autor da encíclica Rerum Novarum (1891), que defendeu os direitos da emergente nova classe dos trabalhadores. Significa.

Se não foi uma escolha iluminada pelo Espírito Santo, meus amigos, eu não sei o que mais vocês esperavam do Espírito Santo! É uma escolha que agrada a muitos, garante a trajetória reformista, pacifista, ambientalista e de acolhimento, iniciada pelo Papa Francisco. Habemus Papam e o sonho não acabou!