Marina Silva sob ataque

O senador Marcos Rogério (PL-RO), incomodou-se com a firmeza das análises técnicas de Marina e, em mau português, soltou um "Me respeite, ministra. Se ponha no seu lugar". Plínio Valério (PSDB-AM) disse que respeitava a mulher, mas não a ministra. Revelava desejos de "enforcá-la". A divergência faz parte da vida democrática, mas ofender é inaceitável. A ministra exigiu desculpas e, como elas não vieram, pegou seus papeis e foi embora. Quando eu era jovem, tinha muita admiração pelos senadores Tancredo Neves, Paulo Brossard, Afonso Arinos, Teotônio Vilela. Grandes oradores, de fala elegante e cognição forjada na cultura e visão dos problemas do país. Hoje, a República convive com políticos mal acabados. Para ser eleito basta ser jogador de futebol, influencer ou artista. Todos escolhidos pelo voto, é verdade, mas por razões alheias ao interesse coletivo.

O bate-boca originou-se na Comissão de Infraestrutura, que convidou a ministra do Meio Ambiente para esclarecer exigências impostas à Petrobras para efetuar pesquisas exploratórias de petróleo na Margem Equatorial do Brasil. Fora da pauta, membros da comissão começaram a ofender Marina Silva pela demora do Ibama em liberar o projeto de nova estrada ligando Porto Velho a Manaus. Os estudos se desenvolvem com cautela, por envolver impactos ambientais que põem em risco uma região rica em biodiversidade, e pobre em proteção à natureza.

O vexame proporcionado por senadores da República ao agredirem verbalmente a ministra Marina Silva, mostra a cara da atual Câmara Alta, bem abaixo do que se poderia esperar de uma instituição destinada a ser o ponto de equilíbrio do Congresso.

A velha questão da conservação ambiental versus desenvolvimento econômico, é tratada como um dilema. Nos países civilizados, uma coisa não exclui a outra. Elas se completam.

O governo Lula tem sua parcela de culpa nessa agressividade. Há tempos assumiu uma política antiambientalista em favor da aceleração do processo de licenciamento do poço da Petrobras. Nem a empresa estatal reclama. Pelo contrário, procura atender todas as exigências do Ibama de proteção à natureza, em caso de derramamento de óleo. Mesmo assim, todos os dias chegam ao Planalto, pedidos de exoneração de Marina Silva e do presidente do Ibama Rodrigo Agostinho.

O ex-prefeito de Bauru e a ministra estão acostumados a pressões. Lembro-me de quando Rodrigo Agostinho era vereador em Bauru, em 2005, e respondeu perante a Comissão de Ética da Câmara, pelo roubo de três bromélias. Nada de mensalão, mensalinho ou menssalina. Bromélia não se leva na cueca. Espeta. Em vez de prenderem quem estava devastando o que resta da vegetação do município, queriam que o ambientalista sofresse sanções por ter salvo as inocentes monocotiledônias epífitas das rodas do trator que derrubava árvores centenárias, para mais um condomínio.