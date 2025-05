Golpe do diesel: PM prende homem em Jaú; revenda ocorria em Mauá

Jaú - A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (30), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), suspeito de integrar esquema de estelionato e adulteração de veículo automotor para desvio de combustível e posterior revenda no município de Mauá, na Grande São Paulo.

Segundo a corporação, o homem foi detido na avenida Décio Pacheco de Almeida Prado, no Jardim Brasília, após o proprietário de um posto de combustível desconfiar da solicitação de abastecimento feita por ele, que chegou ao local dirigindo um Fiat Fiorino em condições precárias.

O pedido envolvia uma requisição de uma suposta empresa de engenharia, mas sem qualquer identificação oficial dela no veículo. Questionado sobre o destino do combustível, o suspeito demonstrou inconsistências na explicação, o que levou o proprietário do posto a acionar a PM.