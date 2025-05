Bauru: ladra é detida furtando supermercado e agride funcionário

Uma mulher, de 31 anos, foi flagrada nesta quinta-feira (29) cometendo furto de sete garrafas de bebidas alcoólicas, avaliadas em R$ 1.104,00 em um supermercado de Bauru. Ela foi detida, inicialmente, por funcionários do setor de monitoramento e prevenção do local, até a chegada da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), os trabalhadores do supermercado visualizaram e a gravaram colocando os produtos dentro de uma mochila preta e saindo do estabelecimento sem pagar. A abordagem ocorreu no estacionamento da loja. Questionada se possuía o comprovante de pagamento dos produtos que carregava, ela se desvencilhou dos seguranças, desferiu um soco no rosto de um deles e o ameaçou, conforme consta no BO.

Ela foi levada ao Plantão Policial, prestou depoimento e foi indiciada por furto, ameaça e lesão corporal.