Show “Na batida do Coração” marca Jubileu das Apóstolas em Bauru

Bauru neste sábado (31), receberá uma noite especial de fé, música e celebração com o show Na batida do Coração, que integra a programação do Jubileu das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. O evento será realizado na Praça Rui Barbosa, a partir das 20h, e é aberto a todo o público.

A apresentação marca o início das comemorações pelos 125 anos da presença da congregação das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus no Brasil, celebrado em 2025. A noite também está inserida no contexto do Ano Jubilar da Esperança, convocado pela Igreja para promover um tempo de renovação espiritual e reconciliação.

Na batida do Coração é um momento musical conduzido pelas Irmãs Apóstolas, com canções autorais que expressam a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. O show busca envolver o público em uma atmosfera de fé e alegria, unindo música, oração e partilha. Após o espetáculo, será realizada a tradicional Coroação de Nossa Senhora, completando a programação da noite. O evento também contará com a participação especial da Comunidade Shalom.