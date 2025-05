Dois Córregos recebe Feirão de Emprego da Eixo neste sábado

A concessionária Eixo SP promove neste sábado (31) mais uma edição do seu tradicional Feirão de Emprego, desta vez em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru). O evento será realizado das 9h às 12h, na Estação Ferroviária (Salão da Educação), que fica na Praça Prefeito Oswaldo Casonato, Centro.

Os candidatos poderão se inscrever para compor o banco de talentos da concessionária nas funções de ajudante geral (conservação), líder de equipe (com CNH categorias D e E), operador de motosserra e motopoda, operador de conserva (roçadeira) e tratorista.

Interessados devem levar currículo impresso, documento com foto e, no caso das vagas que exigem habilitação, a CNH correspondente. Os aprovados serão incluídos no banco de talentos da concessionária e poderão ser convocados com a abertura de novas vagas.