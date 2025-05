HAC de Jaú inaugura nesta sexta o Serviço de Transplante Hepático

O Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) inaugura, nesta sexta-feira (30), às 14h30, no auditório do Hospital de Ensino, o seu Serviço de Transplante Hepático. A iniciativa conta com a parceria da equipe da BenHurMD, um dos principais centros de transplantes de fígado da América Latina. Com o novo serviço, o hospital passa a integrar rede nacional de unidades habilitadas a realizar transplantes de fígado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o HAC, o Brasil ocupa a quarta posição mundial em número absoluto de transplantes hepáticos, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia, e a maioria dos procedimentos no país (95%) é feita pelo SUS.

"Em 2024, foram realizados 2.449 transplantes e, em 2023, foram realizados 2.365 transplantes de fígado, representando o maior número da história e um aumento de 16% em relação a 2022", informa a entidade de Jaú, por meio de nota.