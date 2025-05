Fazenda entrega prêmio Nota Fiscal Bauruense a ganhadores

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria da Fazenda, entregou os prêmios aos ganhadores do Programa Nota Fiscal Bauruense, referentes ao mês de março de 2025. São três contribuintes contemplados a cada mês, no entanto como os ganhadores não puderam estar presentes para a entrega simbólica, o valor foi depositado nas contas indicadas.

Os prêmios com o valor de R$ 2.000,00 foram destinados a Cristiane Regina Gomes de Faria e Guilherme dos Reis Pereira, moradores de Bauru. Já o prêmio com o valor de R$ 1.000,00 foi para Robert Wagner da Silva, também morador de Bauru.

O sorteio do Programa Nota Fiscal Bauruense foi criado para incentivar os consumidores a pedirem a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) em estabelecimentos prestadores de serviço, como academias, escolas particulares, oficinas de automóveis, entre outros. Para os estabelecimentos, a emissão da nota proporciona descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), enquanto os consumidores participam dos sorteios mensais de prêmios em dinheiro. Mais informações sobre o Programa Nota Fiscal Bauruense estão disponíveis no site da prefeitura, em https://www2.bauru.sp.gov.br/financas/nfe/nfse.aspx?m=3.