Caso dos uniformes foi denunciado pela vereadora Estela (PT)

O caso envolvendo a compra de uniformes escolares por praticamente o dobro do preço negociado um ano antes com a mesma empresa foi denunciado no início do ano passado pela vereadora Estela Almagro (PT) em discurso na tribuna da Câmara."Não há uma crise mundial no setor têxtil que justifique esse aumento. Nem se o designer Victor Hugo [fundador da grife homônima] ressuscitasse para montar os uniformes isso aconteceria", observou a parlamentar naquela ocasião.

A comparação entre os dois editais, revelou o JC no ano passado, demonstrou ainda que a qualidade dos uniformes adquiridos foi exatamente a mesma entre 2023 e 2024, apesar da divergência substancial nos valores pagos.Se na negociação de 2023 o governo pagou R$ 19,43 por cada camiseta de manga longa, por exemplo, em 2024 o valor do produto subiu para R$ 32,90 - um aumento de 69,32% em números percentuais.

O mesmo vale para a análise das calças, vendidas no ano passado por R$ 31,98 e cuja unidade neste ano custou R$ 60,90 aos cofres públicos municipais. As jaquetas também registraram aumento. O produto foi repassado a R$ 59,96 em 2023, mas a administração pagou no ano passado R$ 106,90 em cada unidade.