Nota de repúdio ao PL da devastação ambiental

A Frente pelo Clima-Bauru, movimento suprapartidário composto pela união de diversas entidades de Bauru, dentre elas, a Pastoral da Ecologia Integral da Diocese de Bauru (PEI), a OAB - Bauru, a Associação dos Geógrafos do Brasil - Bauru (AGB), sindicatos e membros de diversos setores da Sociedade Civil organizada, vem manifestar total repúdio à aprovação do PL 2159/2021 pelo Senado Federal nesta semana.

Tal projeto flexibiliza, de forma brutal, os critérios de licenciamento ambiental no Brasil como um verdadeiro golpe à proteção do meio ambiente, desconsiderando a atual emergência climática e garantindo sem critérios o auto licenciamento para atividades que, hoje, necessitam de análise competente, seja técnica ou social, de órgãos ambientais. Na contramão das necessidades brasileiras de preservação do meio ambiente diante de um cenário instalado de mudanças climáticas, de ameaça à biodiversidade e tragédias recorrentes, onde atualmente temos investido recursos públicos na casa de bilhões para recuperar cidades atingidas por efeitos da degradação ambiental, é um cruel retrocesso aprovar um projeto que só irá aumentar os danos, os prejuízos às populações do campo e da cidade e promover ainda mais o desequilíbrio ambiental.

Entendemos que, para os parlamentares e seus partidos que aprovaram esse nefasto Projeto de Lei, a vida humana não tem valor, assim como a natureza é vista como mera mercadoria e o voto de seus eleitores como um brinquedo. Com muita tristeza, nesse cenário, vemos também o senador bauruense e astronauta embarcar nesse perigoso voo de defesa dos interesses do capital e não do povo que diz representar. Será que ignora o cenário de degradação do nosso Rio Batalha, que tem a cada dia perdido parte de sua produção de água para as monoculturas de eucalipto e cana no seu entorno? Será que não sabe que, a partir de agora, as monoculturas que exaurem o solo e as águas terão mais facilidades para avançar sobre os recursos naturais?