Campanha aposta na conscientização para prevenir os incêndios

Entre as ações previstas, estão capacitação de colaboradores; monitoramento estratégico por câmeras; campanha publicitária regional; concurso cultural para alunos do 5.º ano das redes municipais de Lençóis Paulista, Macatuba e Pederneiras; e blitz do fogo, com distribuição de materiais e orientações à população.

O evento de lançamento, realizado na última sexta-feira (23), contou com a presença de representantes da Zilor e da Ascana, do vice-prefeito de Lençóis Paulista, Manezinho dos Santos; do presidente da Câmara de Lençóis, Francisco Naves; do prefeito de Macatuba, Anderson Ferreira e do seu vice Claudinei Moraes; do comandante do 2º Grupamento de Bombeiros de Bauru, capitão Diego de Oliveira Pecoraro; e do comandante da Estação de Bombeiros de Lençóis Paulista, 1° sargento Tadeu Bergamasco Urréa, dentre outros convidados.

A campanha

A Ascana e a Zilor não utilizam fogo na colheita da cana-de-açúcar desde 2017. Ainda assim, incêndios continuam ocorrendo, provocados principalmente por ações criminosas ou acidentes. Esses focos de fogo podem destruir canaviais e florestas, além de ferir ou matar animais silvestres.