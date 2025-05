Vítima que morreu em acidente em Macatuba foi sepultada hoje

O homem que morreu na noite desta quarta-feira (28), em uma sequência de colisões no quilômetro 3 da vicinal Lauro Perassoli, em Macatuba (a 46 quilômetros de Bauru), foi identificado como Anderson Cabral da Silva, de 43 anos. O auxiliar de serviços gerais faria aniversário no próximo dia 13. Ele está sendo velado nesta quinta-feira (29) no distrito jauense de Potunduva, onde também será sepultado.

Segundo o registro policial, o Ford Escort conduzido por Anderson, modelo 1989, trafegava no sentido Igaraçu do Tietê quando se envolveu em uma colisão com um caminhão canavieiro, que havia acabado de acessar a rodovia no sentido Macatuba.

Na sequência, um Corsa Wagon que vinha atrás também colidiu. De acordo com a polícia, os dois carros, cada um com quatro ocupantes e pertencentes ao mesmo grupo de trabalho, haviam saído de Lençóis Paulista com destino a Jaú.

A morte de Anderson foi constatada no local. Os três passageiros do Escort sofreram lesões graves e foram encaminhados a hospitais da região. Um ocupante do Corsa também se feriu, mas sem gravidade.