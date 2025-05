Orlando toma posse e governará Bauru durante 12 dias

“Ontem eu estive na entrega de um residencial na Nações Norte. E fiquei um pouco preocupado. São 440 apartamentos, imagine o impacto disso”, observou Orlando ao mencionar a necessidade de políticas estratégicas para dirimir o problema – como questões de tráfego, saúde e educação.

Orlando Costa Dias já esteve prefeito em exercício durante oito dias em dezembro do ano passado, no final do primeiro mandato da prefeita Suéllen Rosim. Ao tomar posse, Orlando Costa Dias comentou que vai dar sequência ao trabalho da prefeitura. “Temos vários projetos da prefeita Suéllen em execução que terão continuidade neste período”, lembrou.

Durante a solenidade de posse, estiveram presentes os secretários da Fazenda, Everson Demarchi; de Saúde, Márcio Cidade Gomes; de Cultura, Paulo Eduardo Campos; da Educação, Nilson Ghirardello; de Esportes e Lazer, Roger Barude; de Agricultura e Abastecimento, Simone Pongitore; do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Cilene Bordezan; de Infraestrutura, Pérola Zanotto; dos Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas Costa; de Serviços Urbanos, Jorge Luís de Souza; da Administração, Cristiano Zamboni; e de Aprovação de Projetos, Rafaela Foganholi; o chefe de Gabinete da prefeitura, Leonardo Marcari, a presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, o presidente interino do Departamento de Água e Esgoto, Arildo Lima Jr., e o presidente da Funprev, Donizete do Carmo dos Santos. A esposa do prefeito em exercício e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elaine Lúcia Pallone Costa Dias, também participou da cerimônia.